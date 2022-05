Fête des mamans

Hier, j’ai passé la journée avec ma maman et ma famille. C’était doux et joyeux. J’ai serré ma chance tout au long de la journée d’avoir une famille – et une maman – aimante, joyeuse et présente.

On a beaucoup ri, allumé le barbecue et savouré le soleil ensemble. Le monde semble si doux quand on est réunis. Ma famille, c’est ma fenêtre de respiration. C’est mon rempart protecteur contre le reste du monde.

Depuis petite, lors de la fête des Mères, je pense à toutes les personnes qui ont perdu leur maman trop tôt – c’est toujours trop tôt pour perdre sa maman.

Aujourd’hui, je pense aussi à toutes les femmes qui rêvent d’être maman un jour et pour qui le chemin est long et usant. Pour celles qui ont dû faire le deuil de la maternité. Aux mamans absentes et malades. Celles aussi pour qui la relation mère-fille donne des nœuds dans le ventre et quelques angoisses.

Et si cela me rappelle l’urgence de profiter chaque jour de ma maman et des gens que j’aime, je pense aussi fort à vous et je suis sûre qu’on est beaucoup à y penser. Vous êtes un miracle.

–

